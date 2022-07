Vijf dingen die u moet weten over Italië, de laatste horde voor de Red Flames richting kwartfinale

De Red Flames (FIFA 19) nemen het vanavond om 21u00 Belgische tijd op tegen Italië (FIFA 14) in hun laatste groepswedstrijd. Een alles-of-niets-match voor beide ploegen, die samen met IJsland in groep D nog kans maken op een ticket voor de kwartfinale. Wij loodsen u aan de hand van vijf weetjes doorheen de Italiaanse ploeg.

1. De laatste clash wonnen de Red Flames

Voor het eerst sinds de WK-kwalificaties in 2018 komen Italië (FIFA 14) en België (FIFA 19) elkaar weer tegen. België miste toen op een haar na een plek op het WK, terwijl Italië daar wel in slaagde. Maar de Flames lieten zich echter niet doen tegen de Azzurre. Nadat ze in Italië met 2-1 onderuit gingen, wonnen ze wel in eigen huis met 2-1. Meteen de laatste clash tussen beide landen. Davinia Vanmechelen scoorde toen twee keer.

In totaal kwamen beide landen elkaar al negen keer tegen. Zes keer trok Italië aan het langste eind en slechts twee keer konden de Red Flames winnen. Eenmaal eindigde de partij op een gelijkspel. Italië scoorde bovendien in elk van die negen wedstrijden.

Davinia Vanmechelen na haar tweeklapper tegen Italië in 2018. — © BELGA

2. Italië heeft meer ervaring dan de Flames

Het is al de twaalfde deelname van de Italianen aan een EK, tegenover de tweede van de Red Flames. Samen met Noorwegen delen de Azzurre zo het record van meeste deelnames. In 1993 en 1997 kroonde Italië zich zelfs tot vice-kampioen, maar de laatste jaren konden ze niet overtuigen op het EK. Zowel in 2009 als in 2013 verloren ze in de kwartfinales tegen Duitsland. In 2017 eindigden ze zelfs helemaal onderaan in hun groep, achter Duitsland, Zweden en Rusland. Op het WK 2019 deden de Italianen het echter wel goed door verrassend de kwartfinale te bereiken. De spelersgroep van toen is bovendien grotendeels hetzelfde gebleven.

Bovendien staat de Italiaanse competitie ook een trapje hoger dan de Belgische. Terwijl de Belgische profclubs vanaf komend seizoen minstens drie semiprofspeelsters in hun kern moeten hebben, zullen de Italiaanse profteams komend seizoen alleen maar fulltimeprofs hebben.

Davina Philtjens kent de Italiaanse ploeg goed. — © AFP

3. Twee Belgische spionnen

Met Davina Philtjens en tweede doelvrouw Diede Lemey hebben de Flames wel twee speelsters in de EK-selectie die de Italianen door en door kennen. Beiden speelden vorig seizoen bij Sassuolo, al zocht Lemey intussen andere oorden op door te tekenen bij het Nederlandse Fortuna Sittard. Met Maria Luisa Filangeri (Sassuolo) zit er dan wel maar één (ex-)ploegmaat van Philtjens en Lemey in de selectie, maar reken maar dat zij de andere speelsters, die nagenoeg allemaal in de Serie A uitkomen, goed kennen. De info die ze hebben, is ongetwijfeld gedeeld met de Belgische staf en de rest van de Flames.

Na de wedstrijd tegen Frankrijk zei Julie Biesmans al dat Janice Cayman (Lyon) hen had voorbereid op de Fransen en had verteld dat de Fransen niet houden van duels. De Flames zochten dus bewust zelf wel vaak het duel op in de clash tegen Frankrijk. Dit keer komen de tips dus van Philtjens en Lemey.

Cristiana Girelli draagt het nummer tien voor Italië. — © ISOPIX

4. Opletten voor Cristiana Girelli

Zij scoorde in de laatste wedstrijd tussen Italië en de Red Flames een penalty tegen doelvrouw Nicky Evard. Ook in de voorlaatste ontmoeting tussen beide landen wist de 32-jarige spits van Juventus de weg naar ons doel te vinden. Girelli was bovendien topscorer voor Italië tijdens de EK-kwalificaties met negen goals in tien matchen en won zowel in 2020 als in 2021 de prijs voor Beste Speelster in de Serie A. Ze was ook de enige Italiaanse die vijf doelpunten maakte in de laatste editie van de Women’s Champions League, waaronder één tegen Lyon in de kwartfinales.

Ook de 31-jarige Barbara Bonansea is eentje om van op te letten. Zij is fysiek heel sterk, leest het spel goed en is zoals de rest van het team technisch onderlegd.

5. Sterk beginnen is de boodschap

In de vorige wedstrijd speelde Italië 1-1 gelijk tegen de IJslanders. De openingstreffer van IJsland in de derde minuut was de zevende keer dat de Azzurre een tegengoal kregen in de eerste tien minuten van een EK-wedstrijd. Het overkomt de Italianen vaker dan eender welke andere ploeg op het EK. De Red Flames kunnen dus maar beter scherp aan de wedstrijd beginnen om de Italianen meteen te verschalken.