Aap rukt baby van vier maanden uit handen van vader en gooit hem van dakterras: kindje overleeft val niet

Een baby van vier maanden is zondag om het leven gekomen in Bareilly, India. Het kindje werd door een bende apen uit de handen van zijn vader gerukt en vervolgens van een dakterras gegooid.

Bron: The Sun

Nirdesh Upadhyay (25) was zondag samen met zijn vrouw en hun zoontje aan het ontspannen op een dakterras van een drie verdiepingen tellend gebouw, toen een bende apen plots op het dak verscheen. Hoewel mama en papa hun best deden om de apen weg te jagen, bleven de dieren het gezinnetje omcirkelen.

In een poging zijn zoontje te beschermen, besloot vader Nirdesh het op een lopen te zetten, richting trap. Een van de apen slaagde er echter in het kindje los te rukken. Nog voor Nirdesh of zijn echtgenote de kans hadden om hun zoontje opnieuw vast te grijpen, gooide de aap het kindje van het dakterras. Het jongetje overleefde de val niet.