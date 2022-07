Dolgelukkige Toby Alderweireld over zijn transfer: “Bestbetaalde speler? Ik kan niet wachten om dat op het veld terug te betalen”

“Het is gewoon heel mooi dat ik na achttien jaar in het buitenland eindelijk deze stap kan zetten”, vertelde hij. “Ik had tegenover de mensen van mijn vorige club (Al-Duhail, red.) eerlijk mijn verhaal gedaan, waarom ik wilde terugkeren naar Antwerpen, en ik ben erg dankbaar dat ze hebben meegewerkt. En ik waardeer uiteraard ook de inspanning van Antwerp om mij te halen.”

Wat heet: Antwerp maakte van hem de bestbetaalde speler in België. “Ik kan niet wachten om het terug te betalen op het veld”, aldus de Rode Duivel. “Ik heb tijdens het tussenseizoen zo hard mogelijk gewerkt om klaar te zijn en ik voel dat ik niet veel nodig heb om al een wedstrijd te spelen. Daarstraks tijdens m’n eerste training zat het gevoel meteen goed.”

© BELGA

Denk dus vooral niet dat hij kom uitbollen. “Ik snap dat er vragen over gesteld worden, gezien mijn leeftijd, maar ik ben hier om mee te doen voor de prijzen. We gaan daar alles aan doen, maar sowieso is dit voor mij een sprookje. Mooier kan niet.”

Daar is heel Antwerp het mee eens. Om te beginnen Mark van Bommel. “Hij stuurde me geregeld een sms’je om te laten blijken dat hij me graag wou.” Marc Overmars sowieso ook. “Hij wilde me voorheen ook al terug naar Ajax halen, dus dit kwam mooi uit.” Alleen de fans van Beerschot blijven ontgoocheld achter. “Oké, ik heb vier jaar in de jeugd van Germinal Beerschot gespeeld nadat ik bij Germinal Ekeren was begonnen. Maar ik ben zelf zeker niet haatdragend tegenover die club, integendeel. Het is evenzeer een fantastische club. Maar ik ben gewoon een liefhebber van het Antwerps voetbal in het algemeen. Ook daarom kon ik niet wachten om hier te tekenen. Het heeft heel lang geduurd, wat soms frustrerend was, maar ik ben heel blij dat ik hier eindelijk zit. Al geef ik toe: het is allemaal nog wennen. Ik kan gewoon élke dag m’n broers zien.” (lachje)