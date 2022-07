Anderlecht en Antwerp kennen hun tegenstanders in voorronde Conference League

Anderlecht en Antwerp kennen hun tegenstanders in de voorrondes van de Conference League. Antwerp moet in de tweede voorronde eerst voorbij het Kosovaarse Drita en komt dan in de derde voorronde uit tegen het Noorse Lilleström of het Finse Seinäjoki. Anderlecht, dat pas in de derde voorronde aan zijn Europese avontuur begint, neemt het daar op tegen het winnaar van het duel tussen het Armeense Ararat-Armenia FC of het Estse Paide Linnameeskond.