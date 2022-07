Australische tiener gestorven in Syrische gevangenis waar hij al drie jaar vastzat

Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is de zeventienjarige Yusuf Zahab “om onduidelijke redenen” gestorven in de gevangenis van al-Sinaa in het noorden van Syrië. De door de Koerden geleide milities houden in die gevangenis verdachten van Islamitische Staat (IS) vast. Begin 2022 werden daar al zware gevechten gesignaleerd tussen IS-strijders en door de Verenigde Staten geleide strijdkrachten.

Zahab werd geboren in Sydney. Op elfjarige leeftijd nam zijn familie hem mee naar Syrië. Daar hebben de Syrische Democratische Strijdkrachten hem gearresteerd.

Volgens HRW zitten in het noordoosten van Syrië meer dan 41.000 buitenlandse burgers vast vanwege veronderstelde banden met IS. Het merendeel van hen is jonger dan twaalf jaar.