Suriname in ban van miljoenendiefstal van rekening Centrale Bank

Suriname is in de ban van een diefstal van ruim 40 miljoen Surinaamse dollar, bijna 19 miljoen euro, van een rekening bij de Centrale Bank van het land. President Chan Santokhi heeft zelf een intern onderzoek gelast. Daarnaast ligt de zaak ook op het bord van het Openbaar Ministerie. Dat heeft Santokhi zondag in verschillende interviews gezegd.