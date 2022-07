Douane op Ibiza onderschept tekening die door Picasso gemaakt zou zijn

De douane op de luchthaven van Ibiza heeft begin juli in de valies van een van smokkel verdachte reiziger een aan Picasso toegeschreven tekening ter waarde van 454.000 euro onderschept. Dat heeft de Spaanse douane maandag bekendgemaakt.

Het gaat om de tekening Drie personages uit 1966. De douane vond het kunstwerk op 5 juli in het bezit van een reiziger die uit Zwitserland kwam en probeerde het zonder te declareren Spanje binnen te brengen.

Getipt door de Zwitserse collega’s omtrent een “werk” dat in “verdachte omstandigheden” werd vervoerd, kreeg de Spaanse douane van de man te horen dat het gewoonweg om een kopie ging. Hij zwaaide daarbij met een factuur van 1.500 Zwitserse frank (1.515 euro). Maar onderin de valies zat een tweede factuur, goed voor 450.000 Zwitserse frank (454.000 euro). Die factuur was afkomstig van een kunstgalerie in Zürich en refereerde naar de tekening Drie personages van Picasso.

Volgens een eerste expertise gaat het om het originele werk en is de door de galerie gefactureerde prijs conform de marktprijs. Er komt nu nog een meer exhaustieve expertise.