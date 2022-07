Shakhtar Donetsk vraagt 50 miljoen euro van FIFA wegens gemiste transferinkomsten

De Oekraïense voetbalclub Shakhtar Donetsk vraagt ongeveer 50 miljoen euro compensatie van de Wereldvoetbalbond (FIFA) wegens gemiste transferinkomsten na de Russische inval in Oekraïne. Dat meldt The Athletic maandag. Volgens het artikel heeft Shakhtar daarvoor de nodige documenten overgemaakt aan het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Op 23 juni stond de FIFA buitenlandse spelers en coaches toe om hun contracten bij Oekraïense en Russische clubs op te schorten tot 30 juni 2023. Shakhtar wil dat het TAS de FIFA-regel nietig verklaart. Die maakte volgens hen een einde aan gesprekken met andere clubs over de verkoop van buitenlandse spelers voor een bedrag van in totaal 50 miljoen euro. De club wilde zijn buitenlanders verkopen om de gederfde inkomsten na de stopzetting van de competitie goed te maken.

Volgens The Athletic heeft Shakhtar-CEO Sergei Palkin een brief gestuurd naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino, met daarin de volgende boodschap: “Door de beslissing van de FIFA heeft FC Shakhtar de kans verloren om vier buitenlandse spelers te transfereren voor een totaalbedrag van ongeveer 50 miljoen euro.”

Palkin vertelde aan The Athletic dat onder meer de transfer van de Israëlische winger Manor Solomon naar Fulham in het water viel. Die zou Shakhtar 7,5 miljoen euro opgebracht hebben. De CEO van Shakhtar voerde verder aan dat de FIFA niet overlegd heeft met de Oekraïense stakeholders voordat de regel werd ingevoerd.

“Iedereen gelooft dat we één voetbalfamilie zijn. Deze beslissing heeft die slogan gewoon geschrapt. We zijn niet één voetbalfamilie omdat niemand zich bekommert om de Oekraïense clubs. Dit is erg jammer. De FIFA geeft niet om ons”, aldus Palkin.