Ingelmunster

Bart Buyse sluit maandag en dinsdag de deuren van zijn slagerij al kort na de middag. De beenhouwer verwacht niet dat er veel mensen in de loden hitte op pad zullen trekken, maar doet het vooral om de kwaliteit van zijn producten te verzekeren. “In een auto is het meer dan 50 graden, dat is veel te warm om vlees te vervoeren.”