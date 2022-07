Burgemeester Mathias De Clercq trekt van ‘joint’ tijdens Gentse Feesten: “Ik raad een bezoek aan ‘Zataclan’ warm aan”

‘Puff, puff, pass’ en ‘pass the Dutchie ‘pon the left hand side’. Zou Mathias De Clercq bekend zijn met de etiquette van het blowen? Afgelopen weekend trok hij in elk geval sans gêne en en plein public van een enorme joint. Hij deed dat bij een bezoek aan ‘Zataclan’, een doldwaas spektakel dat tijdens de Gentse Feesten de draak steekt met alles en iedereen en even vaak als hilarisch de grens van het fatsoen opzoekt. Tijdens ‘de pétard van peter Gerard’ moesten zo veel mogelijk mensen van dezelfde joint trekken. De Clercq brak samen met 38 anderen het record van de vorige dag.

Wie bekend is met de Gentse Feesten en het sfeertje dat daar hangt, ziet er weinig tot geen graten in. Bovendien was het geen écht joint met THC maar een CBD-sigaret. Dat bevestigt Xavier Cloet van Cirq, dat ‘Zataclan’ organiseer: “Dat is medicinale cannabis en goed voor de rug, de stress en het geweten”.

Cool

Vlaams Belang wilde aanvankelijk klacht indienen, omdat openlijk druggebruik verboden is. Toen de partij hoorde dat het geen echte joint was, kwam ze op haar stappen terug. “Je kunt geen klacht indienden tegen iets dat niet illegaal is, maar het is wel een verkeerd signaal. Onze burgemeester heeft een voorbeeldfunctie en kinderen maken dat onderscheid tussen CBD en THC niet. Zij onthouden dat een joint roken cool is.”

Burgemeester De Clercq reageert via zijn woordvoerder Thomas Dierckens: “Sommige mensen begrijpen de typische humor van de Gentse Feesten duidelijk niet. Ik raad hen een bezoek aan ‘Zataclan’ warm aan. De burgemeester wist dat het CBD was, anders zou hij dat uiteraard niet hebben gedaan. Hij is een heel sportieve mens die weinig drinkt en al helemaal niet rookt.”