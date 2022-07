Drie doden bij schietpartij in winkelcentrum VS, voorbijganger doodt schutter

In de Amerikaanse plaats Greenwood, in de staat Indiana, zijn door een schietpartij in een winkelcentrum drie mensen om het leven gekomen en twee mensen gewond geraakt. Daarnaast is ook de schutter overleden. Hij zou zelf door een gewapende voorbijganger in het winkelcentrum doodgeschoten zijn, nadat hij het vuur had geopend.

De schietpartij vond even na 18 uur plaats in het food court van het winkelcentrum. De politie heeft tijdens een persconferentie laten weten dat er één schutter zou zijn, een volwassen man die nog niet geïdentificeerd is. “We hebben nog geen motief”, verklaarde politiechef van Greenwood Jim Ison.

De dader zou een geweer met meerdere laders hebben gehad, het food court zijn binnengestapt en het vuur hebben geopend. Hij is zelf ook overleden. “Het lijkt erop dat een goede samaritaan, die gewapend was, getuige was van de schietpartij en de schutter neerschoot.” Die “goede samaritaan” wordt nog ondervraagd. Hij zou een handvuurwapen gebruikt hebben. Ison prees de snelle respons en samenwerking van de ordediensten, “maar de echte held van de dag was de burger die legaal een vuurwapen droeg in dat food court en de schutter kon stoppen bijna zodra hij begon”. Die burger is een 22-jarige man, aldus Ison.

Drie slachtoffers van de oorspronkelijke schietpartij kwamen om het leven, twee anderen worden verzorgd in het ziekenhuis.

De slachtoffers zijn vier vrouwen en een man. De doden zijn jonge twintigers en dertigers. De toestand van de gewonden is stabiel, volgens Ison. Onder hen is een twaalfjarige die lichtgewond is.

Meerdere afdelingen van de ordediensten, waaronder de FBI, zijn ter plaatse voor het onderzoek. Volgens de politie kwam een team van de explosieve opruimingsdienst in het winkelcentrum aanwezig, omdat er een achtergelaten rugzak was gevonden in een van de toiletten. Dat werd als verdacht beschouwd, maar er werden geen explosieven in gevonden.

