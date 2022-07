Doodgeschoten motorrijder in Diksmuide werd geraakt door minstens zes kogels

Het 28-jarige slachtoffer van een dodelijk schietincident in Diksmuide zondagavond was niet aan het rijden op zijn motor toen hij geraakt werd door minstens zes kogels. Dat heeft het parket van West-Vlaanderen bekendgemaakt. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.

Zondagavond rond 21 uur rukten de hulpdiensten uit naar de IJzerdijk in Stuivekenskerke, een deelgemeente van Diksmuide, voor een motorrijder die gewond was geraakt door een vuurwapen. Een visser probeerde hem nog te reanimeren, maar die hulp kon niet meer baten. Hij overleefde het niet.

Over de omstandigheden van het ongeval was weinig tot niets geweten, maar het parket heeft nu wat meer informatie gegeven. Zo is ondertussen duidelijk dat het slachtoffer, een 28-jarige man uit Koekelare, niet aan het rijden was toen hij werd neergeschoten: hij stond naast zijn geparkeerde motorfiets. Zijn lichaam werd ernaast aangetroffen.

Op de grond werd daarna een twaalftal kogelhulzen gevonden. Minstens zes van die kogels hebben de man vermoedelijk geraakt. “Een wapendeskundige, wetsgeneesheer en afstappingsteam kwamen ter plaatse”, klinkt het bij het parket. “Het onderzoek naar verdachten loopt nog volop.”