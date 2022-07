“Er moet zeker een straat of minstens een standbeeld in Retie komen voor Juul.” Zo hoog heeft onder andere Margriet Hermans haar collega zitten. Juul Kabas – broer van Marc Dex, oom van Barbara Dex – is zondag plots overleden op 77-jarige leeftijd. Het verhaal van de artiest die ooit drie dagen ontvoerd werd, maar daar later over zei: “Als het elke keer zo gaat, mogen ze mij nog meer ontvoeren.”