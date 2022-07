Gezicht van politieagent spreekt boekdelen wanneer blijkt dat hij AC Milan-speler verkeerdelijk aanhoudt en fouilleert

Op sociale media gaan er sinds maandag beelden de ronde waarop te zien is hoe AC Milan-speler Tiémoué Bakayoko door de Milanese politie wordt aangehouden en gefouilleerd naast zijn auto, terwijl de andere inzittende onder schot genomen wordt. Volgens de Italiaanse politie had ze in Bakayoko een mogelijke verdachte gezien. Wanneer een van de agenten aan zijn collega duidelijk maakt dat het om Bakayoko gaat, beseft die maar al te goed dat hij een verkeerde persoon te strikken heeft.