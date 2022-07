Na twee jaar in coma kan Wanda (51) eindelijk zeggen wie haar zo zwaar toetakelde: het was haar broer

Twee jaar lang heeft Wanda Palmer, een 51-jarige vrouw uit West Virginia, in coma gelegen. Toen ze daar eindelijk uit ontwaakte, werd eindelijk duidelijk wie haar zo zwaar toegetakeld had. Het was haar eigen broer.

Wat is er gebeurd met Wanda Palmer? Die vraag stelde de politie zich sinds agenten de 51-jarige vrouw in juni 2020 met levensbedreigende verwondingen hadden aangetroffen in haar woning in Cottageville, West Virginia. De vrouw zat rechtop in haar zetel, maar was met een zaag of bijl aangevallen en vervolgens voor dood achtergelaten. Aanvankelijk dachten de agenten dat de vrouw het niet overleefd had, tot ze toch een zachte ademhaling opmerkten. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht en lag twee jaar in coma.

Het onderzoek naar de aanval op Palmer leverde nooit echt resultaat op. Er werden mensen verhoord, maar nooit kwamen er bewijzen of kon iemand echt in verdenking gesteld worden. Toch waren er altijd twijfels over de broer van de vrouw, die die bewuste avond door een getuige rond middernacht op haar oprit gezien werd. Dat was net voor de vrouw aangetroffen werd door de hulpdiensten. Maar enig bewijs tegen de man was er nooit, zegt politiechef Ross Mellinger bij CNN.

Enkele weken geleden veranderde dat toen de zorginstelling waar Palmer verblijft de politie opbelde dat de vrouw uit haar coma ontwaakt was en bezoek kon ontvangen. Volgens Mellinger konden de agenten haar eenvoudige vragen stellen waarop het antwoord alleen ja of nee kon zijn. Dat leverde genoeg bewijs op om Daniel Palmer (55), haar broer, op te pakken en te vervolgen voor poging moord en slagen en verwondingen.