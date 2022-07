Zo gaat de drugsmaffia in Antwerpen te werk: narcoterroristen filmen hoe ze woning in Deurne bestoken met molotovcocktails

Antwerpen beleeft opnieuw een hete zomer, met bijna dagelijks aanslagen door de drugsmaffia. Op beelden die Gazet van Antwerpen in handen kreeg, is te zien hoe narcoterroristen laten zien hoe ze een woning in Deurne bestoken met molotovcocktails. Het is nog onduidelijk wanneer de aanval juist is gebeurd.

De aanslag die op de beelden is te zien, vond plaats in de De Gilmanstraat in Deurne. De woning behoort toe aan de ouders van Samir El Bartali, een veroordeelde drugshandelaar die op 29 december 2017 werd geliquideerd in Rotterdam. Zijn broer Mounir, alias Gino, is volgens meerdere bronnen in het misdaadmilieu verwikkeld in een gewelddadig conflict met andere drugshandelaars.

Gino zou volgens de geruchten een grote deel van een cocaïnetransport voor zichzelf hebben gehouden. Zijn tegenstanders maken al maanden jacht op hem. Er worden foto’s van zijn paspoort verspreid en met de regelmaat van de klok worden er aanslagen gepleegd op de woning van zijn ouders, of op woningen van zijn medestanders.

Nooit gemeld

Wanneer de aanslag met de molotovcocktails juist heeft plaatsgevonden, is een groot raadsel. De woning die op de beelden te zien is, werd in mei van dit jaar tweemaal aangevallen met explosieven. Maar bij de aanval met de molotovcocktails werd de regenpijp vernield door de vlammen. Die regenpijp ontbreekt vandaag nog steeds, maar op de foto’s die na de laatste aanslag in mei werden genomen, was die regenpijp nog intact.

“We hebben nooit geweten dat het zo hevig heeft gebrand”, zeggen buurtbewoners. Ook politie en parket zeggen nooit een melding van een aanslag met molotovcocktails te hebben ontvangen. “Het lijkt er sterk op dat het hier gaat om nieuwe feiten. De modus operandi is ook totaal anders dan bij de aanslagen die daar eerder plaatsvonden. Deze feiten zijn nooit ons gemeld”, aldus parketwoorvoerder Kristof Aerts. (vdaa)