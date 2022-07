Gazprom roept overmacht in voor gestopte gaslevering aan minstens één Europese klant: “Buitengewone omstandigheden”

In de brief, die gedateerd is op donderdag 14 juli, meldt Gazprom dat het sinds 14 juni niet aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen wegens “buitengewone” omstandigheden, waarover het geen controle heeft. Gazprom beschikt over een monopolie voor de export van Russisch aardgas per pijpleiding.

De brief is onder meer verstuurd naar Uniper, de grootste aardgasimporteur in Duitsland. Dat laat een woordvoerder van het Duitse bedrijf maandag weten aan het nieuwsagentschap DPA.

Gazprom Export, een dochteronderneming van het Russische staatsconcern, beroept zich in die brief met terugwerkende kracht op “overmacht” om de vroegere en huidige tekorten in de gasleveringen te rechtvaardigen, zo klinkt het. De woordvoerder zegt dat Uniper die formulering verwerpt.

Nord Stream 1

Eerder deze maand had het Russische staatsbedrijf de toevoer naar Nord Stream 1, de belangrijkste verbinding richting Duitsland, tijdelijk stilgelegd wegens al langer geplande onderhoudswerken. Maar midden juni waren de dagelijkse gasleveringen naar Duitsland ook al met 40 procent teruggeschroefd.

Vorige week meldde Gazprom dat het niet kon garanderen dat de gaspijpleiding na het onderhoud weer zou functioneren. Toen werd aangevoerd dat nog niet duidelijk was of een gasturbine die door Siemens in Canada werd onderhouden, weer wordt teruggegeven aan Rusland.

Gazprom geeft voorlopig geen commentaar.