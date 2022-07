Zwemmen in openlucht: waar kan het? En waar is het gevaarlijk?

Het is nu al bakken en braden. En het wordt nog erger. Dinsdag voorspellen onze weermannen lokaal tot 40 graden. En dus zullen we wat afkoeling kunnen gebruiken. Maar waar kan je in open lucht zwemmen? En waar is het gevaarlijk en dus verboden?

Nu al zwemmen?

Wie maandagavond na zijn late werkshift of na een bezoek aan de Gentse feesten nog even wil afkoelen, kan uitzonderlijk tot 23.30 uur terecht in zwembad LAGO Rozebroeken in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg. Reserveren is wel verplicht. Bij Plopsaqua in Landen en zomerbar Ipanema in Hasselt kan je zelfs tot middernacht zwemmen.

Maar hoe zit het dinsdag? Waar kan je allemaal terecht?

KUST

De Belgische kust maakt zich op voor een topdag. Dat was vandaag al het geval, maar verwacht wordt dat er dinsdag nog meer volk richting zee trekt. Het Vlaams Verkeerscentrum en de federale politie verwachten, ook al is het pal in de week, zeer druk verkeer en wellicht ook files. “Neem voldoende drank mee”, zo wordt aangeraden.

Alle 82 reddersposten langs de Belgische kust zijn bemand van 10.30 uur tot 18.30 uur. De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen herinnert eraan dat zwemmen in onbewaakte zones gevaarlijk is.

OPENLUCHTZWEMBADEN

In Vlaanderen kan je op meer dan 200 plaatsen, van het zwembad aan de camping tot de provinciale recreatiedomeinen, zwemmen. De meeste zwembaden zijn wel betalend en werken met dit weer met een maximumaantal bezoekers. Dus vol is vol. Zo zijn in de zwemzone van de Blaarmeersen in Gent maximaal 4.500 bezoekers toegelaten.

Onder meer hier kan je dinsdag terecht voor een frisse duik, op een veilige manier:

ANTWERPEN

Zwemvijver in Boekenbergpark (Deurne), Keerdok (Mechelen), recreatiedomein Het Netepark (Herentals), recreatiedomein De Mosten (Meer), openluchtzwembad De Molen (Linkeroever), Park Spoor Noord (geen zwembad maar wel een grote fontein die afkoeling biedt), De Lilse Bergen (Lille), Zilvermeer (Mol), De Nekker (Mechelen).

LIMBURG

Camping Goolderheide (Bocholt), Kempenheuvel (Bree), Kapermolen (Hasselt), Ipanema Beach Club (Hasselt), De Wouterbron (Maaseik), Dommelslag (Pelt), Bloesembad (Sint-Truiden), Zwembad ’t Soete Dal (Zutendaal), Het Wilgenhof (Hamont-Achel), Kikmolen (Maasmechelen), recreatiedomein De Plas (Houthalen-Helchteren), Wilhelm Tell (Oudbergen), Zwembad Plinius (Tongeren), de Paalse Plas (Beringen), De Lage Kempen (Hechtel-Eksel), Terlaemen (Heusden-Zolder).

OOST-VLAANDEREN

Blaarmeersen (Gent), Puyenbroeck (Wachtebeke), De Ster (Sint-Niklaas), De Gavers (Geraardsbergen), Nieuwdonk (Berlare), Vosselare Put (Deinze), sport-en recreatiedomien De Warande (Wetteren), recreatieoord Kluisbos (Kluisbergen)

VLAAMS-BRABANT

Recreatiedomein Ter Heide (Rotselaar), Flow (Anderlecht), provinciedomein De Halve Maan (Diest), camping Diepvennen (Londerzeel), provinciedomein Kessel-Lo, Sport Vlaanderen (Hofstade)

WEST-VLAANDEREN

Klein Strand (Jabbeke), De Gavers (Harelbeke), Abdijkaai (Kortrijk), openluchtzwembad (Wielsbeke), De Krekel (Izegem)

BEVAARBARE WATERLOPEN

Hoe groot de verleiding ook zal zijn om in het water te duiken, in bevaarbare waterlopen zoals vaarten en rivieren is zwemmen bij wet verboden in België. Ook in de havendokker, waar al eens verkoeling wordt gezocht, mag je niet zwemmen. De politie zal onder meer vanop het water toezicht houden om ongevallen te vermijden.

VIJVERS

In vijvers en putten zwemmen wordt overal ten stelligste afgeraden wegens zeer gevaarlijk.

Zo zal de Antwerpse politie toezicht houden aan de Put van Ekeren en desnoods GAS-boetes uitschrijven. “Niet dat we mensen geen plezier gunnen bij dit warme weer, maar het is er gewoon levensgevaarlijk om daar te zwemmen”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “In het verleden zijn er zelfs al professionele duikers verdronken. Het probleem is dat de vijver uit verschillende niveaus bestaat en dat zwemmers verrast kunnen worden door koudegolven onder water.”

Borden rond de vijver wijzen op de gevaren voor thermoshock door koude stromingen. Overtreders riskeren een GAS-boete van 350 euro.