Julius weet als eerste of het hitterecord vandaag sneuvelt

Het Vlaams-Brabantse Begijnendijk werd in 2019 even nationaal nieuws: op 25 juli was het ‘officieel’ de warmste plek in België. 41,8 graden Celsius stond er toen te lezen op de KMI-thermometer die Julius Wuyts dagelijks gaat opnemen. Gaan we er vandaag over? Als het record sneuvelt, zal Julius de eerst zijn die het weet.

Julius – Juul voor de vrienden – heeft een bijzonder ochtendritueel. Na een kopje koffie bij de krant wandelt hij elke dag om 7.30 uur de straat over naar zijn ‘thermometerhut’. Het is een van de officiële meetpunten van het KMI. Het lijkt wat op een uit de kluiten gewassen vogelhuisje en in het hutje hangt een thermometer die minima en maxima bijhoudt. Eens genoteerd, belt Julius naar een gratis nummer van het KMI om de waarden door te geven. Er zijn in ons land ruim 200 van die manuele meetpunten en een klein dertigtal volautomatische weerstations.

“Ik ben hier eigenlijk heel toevallig in gerold”, zegt Julius. Voor hij amateur-weerman werd, stond hij aan de band in de Opel-fabriek als lasser. “De schoolmeester noteerde vroeger de temperaturen, maar op een dag had hij er genoeg van en heb ik dat overgenomen. Die hut is vlakbij. Voor mij is dat geen moeite.”

Of er vandaag een record gaat sneuvelen? De weerman is geen waarzegger. “Ik heb geen glazen bol. (lacht) Ik denk dat het overeind gaat blijven, maar het zou kunnen. Je weet maar nooit. In 2019 was ik ook verrast toen ik het record kon aflezen.” Echt blij om het record is hij niet. “Ik merk wel dat het steeds warmer wordt, alsmaar meer, langer en vaker. Dat is de opwarming van de aarde in actie.”(adm,ggh)