Pizzakoerier redt twee kinderen en drie tieners uit woningbrand: “Ware heldendaad”

De 25-jarige Nicholas Bostic wordt onthaald als een ware held nadat hij vijf personen uit een brand heeft gered. De pizzakoerier uit het Amerikaanse Lafayette merkte de brand per toeval op. Hij aarzelde geen moment om het huis binnen te lopen om de bewoners te redden. Dat bleken vijf minderjarigen te zijn: twee kinderen van 1 en 6 jaar oud, twee dertienjarigen en een 18-jarige. Bostic raakte zelf gewond: zijn arm is zwaar verbrand en hij ademde heel wat rook in.