De Ardense dravik is opnieuw geïntroduceerd in ons land. De Ardense wat? Een grassoort die sinds 1935 in het wild was uitgestorven en eigenlijk iconisch is omdat het de enige plant is die enkel in ons land voorkwam. Meer bepaald in de Ardennen, waar hij dus nu ook weer groeit. “We aanschouwen hem als symboolsoort.”