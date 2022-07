Britse vijftiger dood aangetroffen op strand, andere strandgangers dachten dat hij lag te zonnebaden

Een Britse toerist is op het eiland Kreta om het leven gekomen na een dagje zonnebaden op het strand. Andere strandgangers stelden dat vast nadat ze bezorgd waren omdat hij al urenlang niet bewogen had. Dat melden Griekse media.

De 54-jarige man had zaterdag de dag doorgebracht op het strand van Stalida in de gemeente Hersonissos. Getuigen vertelden aan lokale media dat ze de Brit hadden zien genieten van de zon en het water in de loop van de dag, maar rond 20 uur lag hij roerloos op zijn strandstoel. Toen andere strandgangers zich zorgen maakten omdat ze hem al urenlang niet hadden zien bewegen, haalden ze de redders erbij.

Die deden wat ze konden om hem te reanimeren, maar de man overleefde het niet. Hij werd in het ziekenhuis dood verklaard. Het is niet duidelijk waar de man aan overleden is. Mogelijk speelde de hitte een rol.