Vrachtwagen met lading stro brandt volledig uit na zelfontbranding door de warmte

Op de site van Martens-Copanex in de Pannenstraat in Wielsbeke vatte maandagnamiddag een vrachtwagen vol stro vuur. De lading begon waarschijnlijk uit zichzelf te branden en de brand veroorzaakte een enorme rookpluim.

Rond 16 uur reed een vrachtwagen met tientallen balen stro op de site van houtverwerkend bedrijf Martens-Copanex. Toen het gevaarte op de weegbrug stond, merkten enkele arbeiders achteraan vlammen op. “Het stro brandde waarschijnlijk al toen de chauffeur opreed”, zegt Jan Ghyselinck die in de loods ernaast aan het werk was. (lees verder onder de foto)

De strobalen begonnen uit het niets te branden, de vlammen sloegen enorm snel over naar de volledige lading en de cabine. — © lvw

“De bestuurder is dan snel wat doorgereden, centraal op de site, zodat het gebouw naast de weegbrug geen vuur zou vatten. Het ging enorm snel door de wind en in geen tijd stond de lading in lichterlaaie. Met enkele collega’s hebben we brandslangen uitgehaald, want de vlammen sloegen bijna over op ander materiaal. Dat hebben we gelukkig kunnen blussen om erger te voorkomen.” (lees verder onder de foto)

Ook de vrachtwagen brandde volledig uit. — © lvw

De vrachtwagen vatte vuur en daardoor klonken er verschillende ontploffingen. Verschillende brandweervoertuigen snelden ter plaats om de situatie onder controle te krijgen. Door het alerte optreden van de arbeiders en het bluswerk van de brandweer zijn enkel de vrachtwagen en alle strobalen volledig verwoest. Er vielen geen gewonden.

Naar de oorzaak is het nog gissen. “Met een droog product, wind en heel warm weer is er niet veel nodig om snel te branden. Nu gaan we het gecontroleerd laten uitbranden en de stro opentrekken”, zegt brandweerofficier David Vandecaveye van Hulpverleningszone Fluvia.