190 miljoen euro. Dat is het verlies dat modegigant H&M bovenop zijn omzetverlies zal moeten slikken, nu het bedrijf zich definitief uit Rusland terugtrekt door de oorlog in Oekraïne. Al valt dat bedrag in het niets vergeleken met de financiële k(r)aters van andere multinationals die uit Moskou vertrokken. Hun verlies loopt soms in de miljarden.