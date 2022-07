Vijftien kinderen naar ziekenhuis door hitteslag op chirokamp

Het rampenplan is maandagavond afgekondigd in het West-Vlaamse Koekelare nadat een groep chirokinderen werd getroffen door een hitteslag. Het ging om een groep uit het Kempense Meerle (bij Hoogstraten), die daar op kamp was. Vijftien kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht, vijf van hen moeten daar ter observatie de nacht doorbrengen.

De Chiro van Meerle bij Hoogstraten (Antwerpen) was op bivak in de lokalen van de Chiro van Koekelare in de Ichtegemstraat. Maandag in de late namiddag werden verschillende jongeren onwel. Omdat steeds meer kinderen ziek werden, werd beslist om het gemeentelijk rampenplan te activeren.

Eerste schepen Jessy Salenbien (Vooruit) coördineerde mee de hulpverlening vanuit het gemeentehuis van Koekelare. “Ziekenwagens en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Ook een mughelikopeter landde vlak bij de chirolokalen.” Vijftien kinderen tussen tien en twaalf jaar werden na een eerste controle door een mugarts ter plaatse afgevoerd naar drie ziekenhuizen in de buurt. Alle kinderen vertoonden tekenen van een hitteslag, maar verkeerden niet in levensgevaar. Andere kinderen die onwel waren, werden ter plekke verzorgd.

Een hitteslag treedt op wanneer je lichaamstemperatuur verhoogt tot de kritische grens van 40,5 graden, zegt professor Sandra Verelst, diensthoofd bij de spoedgevallen in het UZ Leuven. “Alles daarboven is levensbedreigend. Dat is geen koorts of een infectie, maar wel een ontstekingsreactie in heel het lichaam die tot multi-orgaanfalen kan leiden.”

Een deel van de kinderen zou ziek geworden zijn tijdens de busrit terug naar Koekelare van een uitstap naar Boudewijn Seapark. Een ander deel tijdens een fietsuitstapje.

In overleg met alle betrokken partijen werd beslist om het kamp, dat begon op 11 juli, vroegtijdig stop te zetten. De ouders kwamen maandagavond nog hun kinderen ophalen. In totaal waren er zo’n negentig personen - inclusief begeleiders - aanwezig op het kamp. “Het kamp stopzetten, is een verstandige keuze”, zegt Marc Van Aperen, burgemeester van Hoogstraten. “Dit moet een grote indruk nagelaten hebben bij alle aanwezige leden. En dinsdag worden opnieuw hoge temperaturen verwacht. Het lijkt me voor de kinderen best dat ze kunnen bekomen bij hun ouders thuis.”

Zo goed als alle kinderen waren na middernacht vanuit de kampplaats naar huis vertrokken en de middelen werden stilaan afgebouwd. Vijf kinderen moesten in het ziekenhuis overnachten ter observatie, tien anderen mochten het ziekenhuis al verlaten.

