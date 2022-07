Rusland legt Google boete van 360 miljoen euro op voor niet wissen van info over Oekraïne

Een rechtbank in Moskou heeft Google maandag een boete van 21 miljard roebel (363 miljoen euro) opgelegd. De Amerikaanse internetgigant wordt gesanctioneerd omdat berichten over de oorlog in Oekraïne niet werden verwijderd, meldt de Russische telecomwaakhond Roskomnadzor.

Op het videoplatform YouTube, dat eigendom is van Google, werd “onjuiste informatie” over het Russische offensief in Oekraïne niet geblokkeerd, stelt het agentschap. Ook berichten “waarin propaganda wordt gemaakt voor extremisme en terrorisme” of “waarin minderjarigen worden opgeroepen deel te nemen aan niet-toegelaten manifestaties” bleven online staan.

Omdat Google al eerder door een Russische rechtbank was veroordeeld voor gelijkaardige feiten, werd in overeenstemming met de wetgeving een boete opgelegd “op basis van de jaarlijkse omzet” in Rusland, aldus nog Roskomnadzor. De Russische technologie-expert Vladimir Zykov zegt aan het persbureau Ria-Novosti dat het gaat om de grootste boete die ooit in Rusland is opgelegd aan technologiebedrijf.

Sinds de invasie in Oekraïne hebben de Russische autoriteiten de druk op media en sociale netwerken opgevoerd. Het verspreiden van “valse informatie” over het Russische leger kan een gevangenisstraf tot vijftien opleveren.