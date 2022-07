Apple gaat minder aanwerven en investeren uit vrees voor economisch moeilijk 2023

Techgigant Apple plant in 2023 minder aanwervingen te doen en in meerdere afdelingen van het bedrijf op de rem te gaan staan. Dat meldt persagentschap Bloomberg. Daarmee wil Apple reageren op mogelijke problemen in de economie.

De inflatie stijgt, de beurzen kleuren rood, mensen geven minder uit: we hoeven u niet te vertellen dat het economisch niet de meest opbeurende tijden zijn. Omdat ook een gigant als Apple niet weet wat de komende maanden zullen brengen, beslist het bedrijf om even op de rem te gaan staan en voorzichtiger te zijn.

Die voorzichtigheid geldt niet voor het hele bedrijf, want niet alle afdelingen van het bedrijf zullen erdoor getroffen worden. In die afdelingen zal in 2023 minder volk aangeworven worden dan in vorige jaren het geval was en ook het budget dat uitgegeven mag worden gaat naar beneden. Investeren is erg belangrijk voor Apple, en dat zal het dus in mindere mate gaan doen. Toch beweren de bronnen van Bloomberg dat Apple in 2023 wel nog zal uitpakken met de langverwachte headset waarin de allernieuwste technologieën vervat zullen zitten.

Apple is niet het enige bedrijf dat op de rem gaat staan. Ook het moederbedrijf van YouTube en Google, Alphabet, besliste dat al. Andere bedrijven, waaronder Netflix, Microsoft en Tesla, gingen zelfs al over tot ontslagen. Toch is het best opvallend, want Apple heeft het de voorbije maanden beter gedaan dan wat voorspeld werd. Het aandeel is wel in waarde gedaald, maar minder fel dan de beurzen en concurrenten uit de techwereld.

Apple wilde niet reageren op het nieuws van Bloomberg.