Zomerkamp krijgt koninklijk bezoek: gidsen laten koningin Mathilde niet met lege handen vertrekken

Koningin Mathilde trok ­gisteren op kamp. Althans, ze bezocht een zomerkamp van de Katholieke Gidsen in ­Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort). Het gaat om een dertigtal meisjes tussen 11 en 15 jaar, van wie sommigen met een handicap.

De koningin, voor de gelegenheid in een ­safaripak, kreeg een rondleiding en speelde nadien enthousiast een aantal spelletjes mee, zoals pootafdrukken van dieren herkennen. Ze sprak ook over de integratie van mensen met een handicap in deze gids­eenheid.

Aan het einde van het bezoek kreeg ze een sjaal van de jeugdbeweging cadeau. (tg)

© BELGA

© BELGA

© BELGA