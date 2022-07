SJOTCAST. De voorbereiding in vijf minuten: “Carl Hoefkens kan een groep begeesteren, Standard is er weer te laat aan begonnen”

Gras gemaaid, veters geknoopt, truitjes en broekjes gewassen. De Tour mag dan nog volop bezig zijn, komend weekend start onze vaderlandse voetbalcompetitie ook weer. Reporter Yanko deed een rondje langs alle achttien clubs en keerde terug met zes ultrakorte, maar tevens ultra-interessante voorbeschouwing. In deze zesde en laatste aflevering horen we hoe Philippe Clement onze Club Brugge-watcher redde, waarom Steve De Ridder een nieuwe club zoekt en wat Intermittent Living is.

In Mee In Vijf Minuten blikt de cast van Sjotcast vooruit op het nieuwe voetbalseizoen. Elke aflevering krijgt u drie ploegen voorgeschoteld die elk vijf minuten zendtijd krijgen. In deze episode: de voorbereiding van Club Brugge, Sint-Truiden en Westerlo. Met als bonus: de voorspellingen van Yanko.

Sjotcast, nu met Frank Raes

Na 3,5 jaar en vijf seizoen hangen cheffen Guillaume en Gert hun microfoon aan de haak en gaan reporter Yanko en eindredacteur Lars alleen verder. Maar niet getreurd: zij krijgen ongeziene versterking. Niemand minder dan Frank Raes sluit tweewekelijks aan om zijn expertise te delen en samen met de cast op zoek te gaan naar een straf verhaal boven een slappe analyse. Sjotcast is er nog steeds elke maandag na een voetbalweekend. Later op de week zijn er geregeld afleveringen met gasten, voorbeschouwingen of heuse late night shows.

