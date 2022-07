Zo heet dat het tarmac begint te smelten: Londense luchthaven moet tientallen vluchten schrappen

Heel Europa kreunt onder de hitte en ook in Groot-Brittannië gaat het kwik ongekende hoogtes in. Op de luchthaven van Luton, in de buurt van Londen, werd het zo heet dat het asfalt op het tarmac begon te smelten. Daardoor zag de luchthaven zich genoodzaakt om alle vertrekkende en aankomende vluchten te schrappen. Pas ’s avonds laat kon de landingsbaan terug in gebruik genomen worden.