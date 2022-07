Discussie over naaktzwemmen aan kanaal in Riemst loopt zwaar uit de hand: man haalt uit met groot mes

Een twintiger uit Duitsland is maandagavond gewond geraakt bij een discussie over naaktzwemmen in het Albertkanaal van Kanne. Een man haalde daar een groot mes boven en sloeg het slachtoffer een paar keer op het hoofd. De messentrekker vertrok toen in een auto richting Nederland. Hij werd maandagavond nog opgespoord.

De situatie liep rond 22 uur uit de hand. Een koppel met een kind was aan het Albertkanaal van Kanne gestopt om een ijsje te eten toen ze het groepje naaktzwemmers in de gaten kregen. Ze vroegen aan de mannen om hun broek aan te trekken. Dat werd hun niet meteen in dank afgenomen, waarna een woordenwisseling volgde. Een groepje jongeren aan de overkant zag het allemaal gebeuren. Volgens hen volgden er wat schunnige gebaren, werd een fiets in het water gegooid, vielen er wat klappen en stapte een Nederlandse man naar een auto om er een groot mes - volgens sommige een machete - uit te halen. Daarmee achtervolgde hij volgens de getuigen de Duitser - die inmiddels wel zijn kleren aan had - en deelde een paar rake klappen op het hoofd uit. Vervolgens stapte de messentrekker in een auto en vertrok. De Duitser bleef hevig bloedend achter. Hij had wonden aan het hoofd en in het gezicht.

De lokale politie Bilzen/Hoeselt/Riemst kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Ze waren tot maandagavond laat bezig met verhoren. De gewonde Duitser werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde nooit in levensgevaar. De Nederlander was maandagavond nog spoorloos. Er was wel een degelijke beschrijving van de rode auto waarin hij wegreed.

In het Albertkanaal geldt een zwemverbod. mm