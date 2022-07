Verdachte opgepakt voor Franse bosbrand

In Bordeaux heeft de politie maandagnamiddag een verdachte opgepakt voor het veroorzaken van een van de twee bosbranden die momenteel de Gironde teistert. Het parket heeft een onderzoek geopend voor “vernieling door vuur van hout, bos, heide, kreupelhout of aanplantingen van anderen die schade kan toebrengen aan personen”. Het parket had eerder al laten weten uit te gaan van kwaad opzet bij de bosbrand van Landiras die sinds 12 juli woedt.

In het totaal is in de Gironde, in het zuidwesten van Frankrijk, al 14.800 hectare vegetatie verwoest. Het vuur heeft zelfs al de oceaan bereikt en op enkele kilometers van de bekende Duin van Pilat, de hoogste duin van Europa. In verschillende badplaatsen zijn mensen uit voorzorg geëvacueerd. Ook uit de zoo in La Teste-de-Buch zijn meer dan duizend dieren geëvacueerd.

De brandweer verwacht dat de situatie de komende dagen nog moeilijker wordt omdat ook in Frankrijk hitterecords worden verwacht.