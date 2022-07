Dortmund-aanwinst Sebastien Haller moet trainingskamp vroegtijdig verlaten nadat tumor wordt vastgesteld

Tijdens het jaarlijkse trainingskamp van Borussia Dortmund in het Zwitserse Bad Ragaz is maandagavond slecht nieuws naar boven gekomen. Bij kersverse aanwinst Sebastien Haller werd er namelijk een tumor in de teelbal ontdekt.

De 28-jarige Ivoriaan gaf maandagochtend na de training van Dortmund in Bad Ragaz aan dat hij zich niet goed voelde. In de loop van de dag brachten intensieve medische onderzoeken uiteindelijk een tumor in de teelbal aan het licht. Haller is na de diagnose meteen weer naar Dortmund afgereisd, waar hij verder onderzocht zal worden.

“Dit nieuws was een schok voor Sebastien Haller en ons allemaal. De hele BVB-familie wenst Sebastien een zo spoedig mogelijk en volledig herstel toe, zodat we hem snel weer in de armen kunnen sluiten. We zullen alles doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat hij de best mogelijke behandeling krijgt”, sprak sportdirecteur Sebastian Kehl.

Haller kwam onlangs over van Ajax.