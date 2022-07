Akkoord over pensioenhervorming bereikt

Het kernkabinet van de federale regering is het maandagnacht eens geraakt over een pensioenhervorming. Dat meldde premier Alexander De Croo via Twitter. Aan het akkoord gingen wekenlange onderhandelingen vooraf, waarin vooral PS met de vinger werd gewezen. PS reageert verheugd op het akkoord, Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is teleurgesteld.

Maandagavond belegde de premier nog een bilaterale onderhandelingsronde, alvorens de zeven partijen rond middernacht samen rond de tafel gingen zitten, maar blijkbaar was nadien de zaak snel beklonken. Omstreeks 00.35 uur verstuurde De Croo al een tweet: “Akkoord!”.

De premier vatte het akkoord samen als “effectief werken voor een hoger pensioen”: “1. Hoger pensioen voor wie doorwerkt na leeftijd vervroegd pensioen. 2. Voor het eerst werkvoorwaarde van 20 jaar voor toegang minimumpensioen. 3. Wie deeltijds werk en gezin combineerde, krijgt meer pensioen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Om 09.30 uur wordt het akkoord verder toegelicht op een persconferentie aan de Wetstraat 16.

Minimumpensioen

Op tafel lagen drie concrete dossiers: de toegang tot het minimumpensioen, de invoering van de pensioenbonus en een maatregel om voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te zorgen. Het deeltijds pensioen en het vervroegd pensioen verdwenen en cours de route van de onderhandelingstafel, net als de pensioenen bij Defensie en het rijdend personeel van de NMBS.

Het waren vooral de toegangsvoorwaarden voor het minimumpensioen die wrijvingen tussen de zeven partijen van Vivaldi veroorzaakten. Het ging daarbij concreet om het aantal gewerkte jaren, maar ook de zogenaamde gelijkgestelde periodes. Dat zijn periodes waarin niet effectief werd gewerkt, maar die dan wel zouden kunnen meetellen. PS was de partij die de toegang het ruimst wilde houden, terwijl andere partijen vooral de band tussen werken (en bijdragen) en het pensioen wilden versterken.

Tot nu toe had iedereen nog recht op het minimumpensioen vanaf een loopbaan van dertig jaar, maar daarin zaten heel veel gelijkgestelde periodes zoals werkloosheid, ouderschapsverlof en ziekte. Nu de regering het minimumpensioen tot 1.500 euro heeft opgetrokken, wilde ze daar een minimaal aantal effectief gewerkt jaren op kleven, los van die gelijkgestelde periodes. Twintig als het van de liberalen afhing, tien wat PS betreft.

LEES OOK. “Waarom minimumpensioen verhogen om dan grote groep toegang te ontzeggen?” Pensioendeal zit muurvast (+)

Volgens het kabinet van premier De Croo zorgt het akkoord ervoor dat wie langer werkt en effectief aan de slag is, meer pensioen krijgt. Concreet betekent dit dat voor de eerste keer in ons land de toegang tot het minimumpensioen wordt beperkt tot de mensen die effectief 20 jaar gewerkt hebben aan minimaal vier vijfde.

De nieuwe pensioenbonus – de oude werd door de vorige regering afgeschaft – moet ervoor zorgen dat mensen die blijven doorwerken na hun vervroegd pensioen, meer pensioen krijgen. De precieze hoogte van deze pensioenbonus wordt later vastgelegd, op basis van een budgetanalyse van het Planbureau, maar zal hoe dan ook neerkomen op 300 tot 500 euro extra nettopensioen per gewerkt jaar, plus het extra positieve effect van het langer werken, luidt het.

Ook de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen wordt aangepakt door ervoor te zorgen dat wie parttime gewerkt heeft om voor de kinderen te zorgen, meer pensioen krijgt.

PS verheugd

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) reageert verheugd op het akkoord. Volgens haar stemt het akkoord overeen met de “rode lijnen” die PS de voorbije weken heeft verdedigd. Zo drongen de Franstalige socialisten aan op voldoende overgangsperioden rond de toepassing van de voorwaarde van 5.000 dagen effectieve tewerkstelling (strikt criterium) en 3.120 dagen (zacht criterium) voor de toegang tot het minimumpensioen.

Die perioden moeten de werknemers voldoende voorspelbaarheid bieden. Het feit dat wordt gerekend in dagen in plaats van jaren van effectief werk gedurende de hele loopbaan, biedt ze meer flexibiliteit om om te gaan met de nieuwe regels, legt de minister uit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Geen enkele werknemer die op 1 januari 2024 ouder is dan 60 jaar hoeft volgens minister Lalieux dus aan deze effectieve arbeidsvoorwaarde te voldoen om toegang te krijgen tot het minimumpensioen. Het aantal effectieve werkdagen voor toegang tot het minimumpensioen zal dan geleidelijk toenemen. De arbeidsvoorwaarde van 5.000 dagen (streng criterium) en 3.120 dagen (flexibel criterium) gaat dan alleen effectief gelden voor mensen die op 1 januari 2024 53 jaar of jonger zijn.

Ze benadrukt ook dat wie tijdens een loopbaan perioden van invaliditeit heeft meegemaakt, zijn voorwaarde voor toegang tot het minimumpensioen daardoor niet verminderd ziet. “We weten dat invaliditeit vaker voorkomt bij vrouwen. Wij beschermen hen zo tegen het risico van uitsluiting van het recht op het minimumpensioen. Ook zwangerschapsverlof, borstvoedingsverlof en palliatief zorgverlof worden als daadwerkelijke arbeid beschouwd.”

“Het akkoord stelt ons in staat om dankzij de pensioenbonus mensen op een positieve wijze aan de slag te houden. We corrigeren nu ook bepaalde ongelijkheden en flagrante onrechtvaardigheden die bestaan bij vrouwen met een kortere loopbaan”, besluit minister Lalieux.

Vooruit teleurgesteld

Het pensioenakkoord van de federale regering is geen grote hervorming, zegt Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit. “Mijn generatie maakt zich zorgen om hun pensioen later. Om dat veilig te stellen, moeten we echt durven hervormen. Zowel fiscaal als op pensioenen. En dat is niet het geval. Ik ben ontgoocheld.”

Volgens Rousseau moet werken meer lonen. “Ook in onze pensioenen. Daarom hebben we met Vooruit hard gestreden om de pensioenen te verhogen. Het minimumpensioen wordt meer dan 1500 euro netto. Wie langer werkt , krijgt meer pensioen”, benadrukt Rousseau.

De regering voert de pensioenbonus opnieuw in. “Nadat de vorige rechtse regering dit afschafte. En er komt beterschap voor vrouwen die gezin en werk combineerden. Dit akkoord is een verbetering voor meer loon naar werk.”

Maar toch verdienen de werkende mensen volgens Rousseau beter. “Met Vooruit zullen we blijven strijden voor een grote hervorming. Een hervorming die niet meer kijkt naar een pensioenleeftijd, maar wel naar de jaren op de teller. Vooruit wil dat mensen die op hun 18 beginnen werken op hun 60 kunnen stoppen. Maar dat mensen ook effectief gewerkt hebben als ze vroeger op pensioen willen.”

Reacties Ecolo en MR

“Voor de groenen was het een prioriteit de vrouwen zo goed mogelijk te beschermen en nieuwe rechten voor hen in het leven te roepen”, reageert vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo). “Dat staat in het akkoord. Ook wordt het specifiek regime voor de toegang tot het pensioen voor het NMBS-personeel beschermd. Het kan zijn essentiële rol blijven spelen in de evolutie van het spoor als ruggengraat van de mobiliteit.”

Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gaat de hervorming zeker niet ver genoeg als we de financiering van ons model willen verzekeren, maar is ze een belangrijke stap in de goede richting met een betere beloning van geleverde inspanningen. Hij doelt daarmee op de 20 jaar effectief werk om toegang te krijgen tot het minimumpensioen.