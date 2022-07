ONZE PROGNOSE. Charleroi (8ste): “Eindelijk Europees? We vrezen er voor”

De stages zitten erop, de spelers halen stilaan hun beste vorm en de dagen tot de competitiestart minderen. Nieuwsblad Sport ging ten rade bij haar voetbalredacteurs en kwam terug met de finale rangschikking van het seizoen 2022-2023. Of toch hoe wij die voorspellen. Vandaag het nummer 8: Charleroi. “Eindelijk Europees voetbal halen? We vrezen er voor”

Grootste aanwinst

In afwachting van een of meerdere spitsen, lijkt Jonas Bager (25) wel voor ervaring en stabiliteit achterin te kunnen zorgen bij Charleroi. De Deen speelde vrijwel alles in het boerenjaar van Union vorig seizoen en zal zich in de driemansverdediging van Still ook op zijn gemak voelen. Naast Knezevic en Andreou lijkt de defensie van de Carolo’s dan ook een stabiele factor te worden, met ook nog Hervé Koffi in doel als puntenpakker.

© BELGA

Grootste verlies

Financieel gezien was de transfer te verantwoorden, maar het vertrek van Vakoun Bayo (25) laat een leegte achterin na in de aanval van Charleroi. De Ivoriaan was op zestien wedstrijden goed voor elf doelpunten en deed de vertrokken Shamar Nicholson vlot vergeten. De Carolo’s lichtten dan ook de aankoopoptie bij Gent van 1,5 miljoen euro, maar wanneer Watford een goeie maand later het vierdubbele biedt, laten ze hem (logischerwijs) gaan. Nu heeft Mehdi Bayat wel al bewezen dat hij een goeie spits kan vinden, denk maar aan Osimhen, Rezaei of Nicholson in het verleden.

© BELGA

Waarom de 8ste plaats?

Charleroi is een stabiele subtopper geworden, het eindigde slechts twee keer buiten de top acht de laatste acht seizoenen. Toch ontbreekt die ene uitschieter nog, en die zien we ook dit seizoen niet gebeuren. De Carolo’s dromen van een prijs - of toch minstens Europees voetbal - maar het komt zelfs niet in de buurt van eremetaal. De beker en Charleroi lijken nochtans een perfecte match, maar ver raken de Henegouwers nooit.

In de competitie was Charleroi tot voor kort het zwarte beest van zowat elke topploeg, maar het afgelopen seizoen konden de Zebra’s in de reguliere competitie enkel eens winnen van AA Gent en Racing Genk. Tegen Anderlecht, Club Brugge, Antwerp en Union - de vier deelnemers aan de Champions Play-offs - haalde Charleroi 1 op 24 (!). Ook nu zien we Charleroi niet die volgende stap zetten, misschien lukt dat wel als het nieuwe stadion er staat. Maar eindelijk Europees halen? We vrezen er voor.