Minder nieuwe coronabesmettingen, wel meer mensen op intensieve en meer overlijdens

Tussen 11 en 18 juli waren er gemiddeld 162,7 ziekenhuisopnames per dag als gevolg van Covid-19, een stijging van 9 procent ten opzichte van de vorige referentieperiode. In totaal zijn momenteel 2.331 mensen met het coronavirus (+ 17%) in het ziekenhuis opgenomen, onder wie 124 patiënten op intensive care (+ 35%), zo blijkt dinsdagochtend uit cijfers op het dashboard van Sciensano.

Tussen 9 en 15 juli werden gemiddeld 7.088 nieuwe besmettingen met Sars-CoV-2 per dag vastgesteld, een daling met 8 procent ten opzichte van de week daarvoor. In dezelfde periode stierven gemiddeld 11 mensen per dag die drager waren van het virus (+43 procent), wat het totale aantal sterfgevallen sinds het begin van de pandemie in België op 32.089 brengt.

Er werden dagelijks gemiddeld 20.500 tests uitgevoerd, met een positiviteitsgraad van 36,9 procent. De reproductiewaarde bedraagt momenteel 1,05 (-8 procent).