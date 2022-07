REACTIES. Red Flames na historische kwartfinale: “Champagne? Onze recovery shakes staan al klaar”

“Dit is een historische prestatie in het vrouwenvoetbal. De manier waarop de ploeg gegroeid is tijdens het toernooi, maakt mij heel blij. De meisjes hebben hard gewerkt, ook in de voorbereiding, en vandaag zien we het resultaat”, stak Serneels van wal. Hij moest de kwalificatie “nog even laten bezinken”. “Ik heb de meisjes gelukgewenst omdat ze de geschiedenisboeken ingaan”, vervolgde hij. “Ik ben heel, heel blij.”

Vrijdag wacht alweer de volgende uitdaging, een kwartfinale tegen topland Zweden. “Nu hebben we drie dagen om de volgende wedstrijd voor te bereiden. Die extra match die we nu hebben, is een ongelofelijke stap voor veel speelsters, een stap die je moeilijk kan nabootsen met oefenwedstrijden”, onderstreepte Serneels.

Ives Serneels sprong fameus de lucht in na affluiten. — © BELGA

“In de bus zal er nu wel wat gezongen worden. Er moet vandaag ook wat genoten worden. Maar vanaf morgen moeten we het veld op. Laura (De Neve) heeft een kleine blessure, Amber (Tysiak) was geschorst. Nu moeten we trachten 23 speelsters fit te krijgen voor vrijdag.”

“We hebben alle landen gescout die hier aanwezig zijn, dus ook Zweden. Ik weet er al enkele zaken van maar die zal ik morgen rustig met mijn staf oplijsten. In de kwartfinale kom je alleen topploegen tegen. Het wordt een geweldige challenge”, besloot hij.

Doelpuntenmaakster De Caigny: “Fantastisch gevoel”

Het was een treffer van Tine De Caigny die de Red Flames voorbij Italië loodste. “Het is een fantastisch gevoel. We hebben hier zo hard voor gewerkt en nu wordt het beloond”, reageerde ze.

De Caigny had al vijf wedstrijden niet meer gescoord voor België maar zei eerder deze week nog op een persmoment dat “haar moment wel zou komen”. “Dat klopt”, lacht ze. “Ik ben heel blij dat ik mijn team op deze manier heb kunnen helpen maar het is vooral de manier waarop we als team hebben gespeeld die mij blij maakt. We hebben voor elkaar gevochten en gelopen.”

Tiny De Caigny (centraal) opende de score. — © ISOPIX

De wedstrijd in het broeierig warme Manchester City Academy Stadium draaide uit op een thriller waarin beide teams voluit voor de zege en de kwalificatie gingen. “Na ons doelpunt zakten we wat in. Italië zette druk, zoals we konden verwachten, maar we hebben alles gegeven en uiteindelijk was de overwinning wel verdiend.”

Ook voor de ervaren De Caigny is deze kwalificatie de grootste prestatie die de Red Flames tot dusver leverden. “Vijf jaar geleden is het ons op het EK in Nederland niet gelukt. Dit jaar wilden we het absoluut doen en dit is zeker een van de grootste stunten die we in het Belgisch vrouwenvoetbal al hebben meegemaakt”, benadrukte ze.

En nu de blik richting Zweden? “Nu gaan we eerst even genieten. Dat hebben we verdiend. Morgen moet iedereen goed recupereren of wat trainen als dat nodig is. Daarna kunnen we verder kijken naar Zweden. Ik ken voorlopig niets van die ploeg, heb nog niet tegen hen gespeeld. Ik zag wel wedstrijden van Zweden op dit EK. Het is een goeie ploeg, het wordt heel moeilijk, maar als wij goed herstellen kan alles gebeuren. Het blijft voetbal. De 90 minuten moeten gespeeld worden. Nu we zo ver zijn, willen we verder.”

Vrouw van de Match Sari Kees: “Had deze verkiezing niet verwacht”

Sari Kees werd na afloop van de 1-0 overwinning door de UEFA uitgeroepen tot “Vrouw van de Match”. Centraal achterin zette ze dan ook een sterke prestatie neer en had zo haar aandeel in de kwalificatie voor de kwartfinales. “Een heel fijn gevoel”, noemde de 21-jarige Flame haar verkiezing tot beste speelster van de wedstrijd. “Ik had het niet verwacht, zeker gezien mijn leeftijd.”

Sari Kees (rechts). — © ISOPIX

De Flames kwamen zwaar onder druk na de openingstreffer van De Caigny. “De laatste twintig minuten waren heel moeilijk. Maar net zoals tegen Frankrijk hebben we het tactisch goed aangepakt en in het slot was het knokken tot de laatste minuut. We hebben verdiend gewonnen, zeker op basis van de eerste helft”, legde Kees uit.

Door de blessure van Laura De Neve vormde Kees centraal in de verdediging een duo met Julie Biesmans, die doorgaans in het middenveld speelt. “Ik denk dat het de eerste keer is dat we samen achterin speelden. Het ging heel goed. Julie is ook heel volwassen en ervaren. We hebben het goed gedaan samen”, vond Kees.

“Een moeilijke tegenstander, net zoals Frankrijk dat was”, weet Kees over de komende tegenstander. “We zullen zien. Vandaag gaan we genieten van de overwinning en daarna werken we verder naar Zweden.”

Doelvrouw Nicky Evrard: “Champagne? Onze recovery shakes liggen al klaar”

Doelvrouw Nicky Evrard hield haar netten schoon en zorgde zo mee voor de historische kwalificatie voor de kwartfinales op het EK. “Het was een heel spannende wedstrijd. Ik heb de nul kunnen houden en dan ben ik altijd tevreden”, vertelde Evrard na het duel in de mixed zone van het Manchester City Academy Stadium.

Vijf jaar na de uitschakeling in de groepsfase van het EK in Nederland, mikten de Flames hoger in Engeland. Dat doel is nu bereikt, onderstreepte de Belgische doelvrouw na de kwalificatie.

© ISOPIX

“We hadden vooraf aangegeven dat de kwartfinale ons doel was. Nu mogen we zeggen dat onze ambitie bereikt is. Met de Red Flames schrijven we vandaag geschiedenis voor het Belgisch vrouwenvoetbal, daar moet je realistisch in zijn”, ging de doelvrouw verder.

Volgens Evrard moeten de Flames nu de kwalificatie vieren “maar we gaan geen zotte dingen doen”, verzekerde ze. “Ik kreeg al een vraag over champagne maar onze recovery shakes staan al klaar. Vanaf morgen moeten we de volle focus verleggen naar de volgende wedstrijd tegen Zweden. Dat wordt net zoals vandaag een lastige wedstrijd maar we zijn op een Europees kampioenschap. Elke wedstrijd is pittig.”

Biesmans: “Dit maakt mij een beetje emotioneel”

Julie Biesmans verhuisde door de blessure van Laura De Neve naar het hart van de verdediging tegen Italië. Samen met Sari Kees hield ze goed stand centraal achterin. Na het laatste fluitsignaal vierde ze uitgebreid de 1-0 zege en de kwalificatie voor de kwartfinales. “Het is ongelofelijk. Normaal ben ik altijd rustig maar dit maakt mij een beetje emotioneel”, reageerde ze na de wedstrijd in het Manchester City Academy Stadium.

“Onze start was goed. Dat gaf vertrouwen. Daarna verloren we makkelijker de bal maar gelukkig slikten we geen goal. In de tweede helft namen we het spel in handen en op het einde was het puur overleven. Maar dat hebben we goed gedaan”, vervolgde Biesmans.

© ISOPIX

Tegen IJsland en Frankrijk speelde Biesmans zoals gebruikelijk op het middenveld maar ook achterin heeft ze ervaring. “Ik heb er al vaker gestaan. Met Sari Kees is het aangenaam spelen dus ik vond wel snel mijn plek.”

Wat denkt Biesmans van Zweden? “Een topland. Ze hebben in de groepsfase indruk gemaakt. We zullen er een goed plan tegenover moeten zetten”, aldus Biesmans. “Nu gaan we even genieten en daarna is het de knop omdraaien naar de volgende wedstrijd.”