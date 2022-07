VERHALEN VAN OP SPOED. “Mijn rug was gebroken. Maar ik durfde niet te zeggen dat mijn vriend het had gedaan”

“Ik kreeg een stamp van een paard”, zegt Sofie als ze met een gebroken ruggenwervel wordt binnengebracht op spoed. Niemand die dat in twijfel trekt. Maar als de verpleger tijdens de verzorging wat extra vragen stelt, vertelt ze plots een heel ander verhaal.

Elke dinsdag, een hele zomer lang, brengen we met deze podcast een opvallende getuigenis, waarin patiënten hun verhaal vanop spoed vertellen. Wie de verhalen al sneller wil beluisteren, kan zich abonneren via de podcastkanalen van Spotify, Apple of Google Podcasts.

Stef Vanlee schreef recent ook een gelijknamig boek, 112 Verhalen, waarin zijn eigen beleving centraal staat.