Familie van in Iran gevangen genomen Belg Olivier Vandecasteele smeekt parlement om hulp: “Omstandigheden van zijn opsluiting zijn ondraaglijk”

De familie van Olivier Vandecasteele, de 41-jarige ngo-medewerker uit Oostduinkerke die al vijf maanden vastgehouden wordt in een gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran, smeekt in een open brief de Belgische parlementsleden om hulp. “De omstandigheden van zijn opsluiting zijn ondraaglijk.”

Olivier Vandecasteele werkte jarenlang als humanitair medewerker voor verschillende ngo’s, waarbij hij zich onder meer jarenlang inzette voor Afghaanse vluchtelingen. Sinds 2015 was hij actief in Iran, maar in 2021 werd hij ontslagen bij de ngo Relief International nadat hij verschillende medewerkers had betrapt op corruptie. In februari van dit jaar keerde hij nog even naar zijn tweede thuisland terug om nog wat praktische zaken af te handelen, maar na een paar dagen ter plaatse wordt hij plots van straat geplukt en opgesloten. Sindsdien zit de Belg vast in een gevangenis in Teheran.

“Schade aan lichamelijke en geestelijke gezondheid”

Zijn familie smeekt de Belgische parlementsleden nu om hulp. “De omstandigheden van zijn opsluiting zijn ondraaglijk”, zo schrijven ze in een open brief. “Hij is bovendien niet officieel aangeklaagd, heeft geen toegang tot een advocaat van zijn keuze en heeft bijna geen contact met de Belgische autoriteiten en zijn familie. Deze verschrikkelijke omstandigheden hebben ernstige schade berokkend aan zowel zijn lichamelijke als geestelijke gezondheid.”

Zijn familie omschrijft Olivier als “een vriendelijke, gepassioneerde en gematigde man die zijn leven heeft gewijd aan het helpen van mensen in nood”. “Hij wordt door iedereen gewaardeerd en gerespecteerd. Zo hebben internationale geldschieters hem altijd vertrouwd om de opdrachten te volbrengen waarvoor hij het mandaat heeft gekregen.”

Gehoopt wordt dat het Belgische parlement zo snel mogelijk stappen onderneemt voor een spoedige vrijlating. “Deze procedure past in een gebruikelijk en noodzakelijk kader dat het handhaven van diplomatieke betrekkingen tussen staten mogelijk maakt, overeenkomstig het internationaal recht”, zo luidt het. “Voor de naasten van Olivier, en ook voor hem persoonlijk, betekent dit een immense hoop op een spoedige beëindiging van deze dramatische situatie waarvoor hij op geen enkele manier verantwoordelijk is. Voor de Belgische burgers is deze procedure bovendien ook een uiting van solidariteit tussen medeburgers. Het is ook een duidelijk signaal dat België zijn onderdanen niet in de steek laat, vooral wanneer zij het slachtoffer zijn van een dergelijk onrecht.”