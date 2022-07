ONZE PROGNOSE. Westerlo (8ste): “Benieuwd of Westerlo de kampioenenflow kan verzilveren”

Grootste aanwinst: Sinan Bolat

Westerlo was behoorlijk actief op de transfermarkt. Maar de meest in het oog springende nieuwkomer is ongetwijfeld Sinan Bolat. De 33-jarige Turks-Belgische doelman tekende een contract voor vier seizoenen en illustreert de ambitie van de Kempische club. Dat Bolat Turkse roots heeft en Westerlo in Turkse handen is, is leuk meegenomen. Al willen ze daar bij Westerlo - begrijpelijk - niet te veel de nadruk op leggen. Sinan Bolat keepte in het verleden in België bij RC Genk, Standard, Club Brugge, Antwerp en AA Gent en brengt een pak ervaring mee naar het Kuipje. Nick Gillekens, de 27-jarige ex-doelman van OH Leuven en Moeskroen, moet de doublure worden van Bolat. Met ook nog Koen Van Langendonck, die aan zijn negende seizoen begint bij Westerlo, aan boord beschikt Westerlo over drie sterke doelmannen.

Grootste verlies: Noel Soumah

In het voorbije kampioenenjaar in eerste klasse B was Noel Soumah absoluut geen vaste waarde meer. Jonas De Roeck koos vorig seizoen steevast voor het centrale duo Rubin Seigers-Pietro Perdichizzi en Noel Soumah, de 27-jarige Senegalese centrale verdediger, moest zich meer dan hem lief was tevreden stellen met een plaats op de bank. De zeldzame keren dat hij toch in actie kwam, stelde hij niet teleur. In de wintermercato van 2022 strikte Westerlo Roman Neustädter en gaandeweg werd duidelijk dat Soumah een rij zakte in de pikorde. Finaal werd ook zijn aflopend contract niet verlengd. Hij was lang niet de enige speler die langs de achterdeur vertrok. Ook David Jensen en Guy Yameogo verdwenen geruisloos.

Waarom de achtste plaats?

Westerlo hoopt te profiteren van de flow van de titel in eerste klasse B. Verder gaan op het enthousiasme en de flow van de succescampagne 2021-2022. Waarin het een heel seizoen lang het kampioenschap domineerde. Met aantrekkelijk en aanvallend voetbal én een duidelijk 4-4-2-spelconcept. En met Jonas De Roeck als vastberaden en succescoach. Alleen op het einde van het seizoen - met de titel binnen handbereik - sputterde de motor heel even. De Kemphanen konden alle sterkhouders en vaste waarden behouden. Gehuurde spelers als Maxim De Cuyper en Thomas Van den Keybus werden voor een extra seizoen vastgelegd. Andere huurlingen als Lyle Foster en Jan Bernat werden definitief overgenomen.

De nieuwkomer in de Jupiler Pro League roerde zich actief op de transfermarkt. Van aanwinsten als Bryan Reynolds, Nene Dorgeles, Halil Akbunar en Ravil Tagir wordt - minstens op termijn - heel wat verwacht. De vraag is hoe snel ze zich aanpassen aan het realistische en fysieke Belgische voetbal. In de stille Kempen hopen ze dat de transfers voor de verrassing zorgen en vriend en vijand verrassen. Benieuwd ook hoe Westerlo met eventuele tegenslagen zal om gaan. Vorig seizoen denderde de TGV door de competitie. Dit seizoen wordt het zaak om te grote ontgoochelingen te vermijden. Westerlo heeft ook een grote kern. In de laatste twee oefenwedstrijden kwamen Keita Keita en Leo Séydoux - onder Bob Peeters nog vaste waarden - niet eens in actie. Ook met dat aspect (ontevreden spelers) zal Jonas De Roeck rekening moeten houden.