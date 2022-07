Telenet en Fluvius beklinken glasvezelsamenwerking

Telecomoperator Telenet en netbeheerder Fluvius richten een nieuw infrastructuurbedrijf op om supersnelle glasvezelverbindingen uit te rollen in Vlaanderen. Daarover bereikten ze een bindend akkoord, zo maakten ze dinsdag bekend. Doel is een dekkingsgraad van 78 procent tegen 2038.

Al in oktober vorig jaar hadden Telenet en Fluvius een intentieovereenkomst over de samenwerking gesloten. Nu zijn ze eruit: ze richten een nieuw infrastructuurbedrijf op waarin ze hun vaste netwerkactiva onderbrengen. Telenet krijgt 66,8 procent in handen, Fluvius 33,2 procent.

Doel is om 78 procent van Vlaanderen tegen 2038 te voorzien van glasvezel, zowel door eigen netwerken aan te leggen als “samenwerking met externe partners”. Volgens Telenet en Fluvius gaat het om een investering van 2 miljard euro, waarvan het gros in de komende acht jaar. Overigens brengt de telecomoperator ook zijn beperkte netwerkactiviteiten in Brussel en Wallonië in in het nieuwe bedrijf.

Naar verwachting kan de joint venture begin volgend jaar van start gaan. Telenet zal zowat 170 medewerkers overplaatsen naar het bedrijf, dat ook 50 nieuwe personeelsleden zou aantrekken. Van Fluvius maakt niemand de overstap.

Onderzoek

De samenwerking tussen beide bedrijven is overigens niet onbesproken: vorige maand opende de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) er een onderzoek naar. De concurrentiewaakhond neemt onder de loep of het marktverstorend is dat Fluvius via intercommunales in handen is van alle Vlaamse gemeenten. De gemeenten spelen namelijk een belangrijke rol in de vergunningsprocedures en de coördinatie van de werken om de netwerken aan te leggen, ook bij de plannen van Telenet-concurrent Proximus.

Proximus-CEO Guillaume Boutin hamerde enkele weken geleden nog op de nood aan “een gelijk speelveld voor iedereen op het vlak van infrastructuur”. Het telecombedrijf is al een tijdje bezig met de uitrol van glasvezel in België en mikt op een dekkingsgraad van 95 procent in heel het land tegen 2032.