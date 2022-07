Ook je auto lijdt onder de hitte: zo voorkom je problemen

Niet alleen in de winter kan je auto te maken krijgen met startproblemen. Ook het extreem warme weer waar we dinsdag mee te maken zullen krijgen, kan ervoor zorgen dat je motor oververhit. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt daarvoor en legt uit hoe je problemen kan vermijden.

De temperaturen gingen maandag al vlot boven de 30 graden en daardoor bleef het op de baan vrij rustig. De raad om thuis te blijven, werd goed opgevolgd. Dat zegt VAB in een persbericht. “Het was een normale maandag-drukte, we zagen geen stijging van het aantal pechgevallen in het binnenland”, klinkt het. Maar dinsdag stijgen de temperaturen nog wat verder. En dus waarschuwt VAB voor mogelijke startproblemen en geven ze enkele tips voor een oververhitte motor.

Zo kan je best de verwarming op de maximale blaasstand zetten als de temperatuur in je motor blijft stijgen. Zo onttrek je de warmte aan de motor. Rol je ramen ook naar beneden zodat de temperatuur in de wagen niet te hoog oploopt. Als dat niet helpt en de motortemperatuur stijgt verder, stop dan onmiddellijk.

Wacht minstens een halfuur voordat je de radiatorstop opendraait. Bescherm ook zeker je armen wanneer je die opendraait, anders kan je je armen verbranden aan de hete waterdamp.

Kijk ook zeker het niveau van je koelvloeistof na. Als dat niveau te laag staat, heb je waarschijnlijk een lek. Als er een plas water onder je wagen staat, is dat waarschijnlijk condenswater van de airco en dus is er geen probleem. Maar wanneer er een kleverige vloeistof onder je wagen ligt, bel je best een garagist of pechverhelper.

Zo’n lek is één van de oorzaken waardoor je motor onvoldoende koelt. Daarnaast kan er ook een defect zijn aan de thermostaat. Die thermostaat zorgt voor de circulatie van de koelvloeistof in de motor van zodra de temperatuur over de 80 tot 90 °C gaat. Dat is de ideale bedrijfstemperatuur van de motor. Het gebeurt wel eens dat de klep die deze circulatie moet toelaten niet werkt.

Maar ook de elektrische ventilator kan voor problemen zorgen. Tijdens het grootste deel van het jaar moet deze ventilator geen dienst doen, omdat de tegenwind voldoet om de motor af te koelen. Hierdoor kan de ventilator vastzitten, waardoor hij op een warme zomerdag niet meer functioneert.

Problemen vermijden

Ook de batterij van je wagen lijdt onder hitte. Bij warm weer kan je autobatterij het mogelijk begeven. Zeker als je in de file staat of korte ritten maakt, moet de batterij veel energie leveren. Zelfs in normale weersomstandigheden kan het al flink opwarmen onder de motorkap van je wagen. Als je dan ook nog eens de airconditioning op volle toeren laat draaien, loopt de temperatuur nog hoger op en dat heeft zo zijn gevolgen voor de batterij. Die moet dan extra hard werken om de airco optimaal te laten functioneren.

Om problemen te vermijden, raadt VAB aan om zeker je motor uit te schakelen als je lang moet stilstaan, bijvoorbeeld in de file. Dek ook de voorruit af met een zonnescherm als je de auto verlaat. Leg bijvoorbeeld ook een handdoek op het dashboard om de hitte nog beter tegen te houden.

Start de motor ook niet meteen als je terug wil vertrekken, maar laat de deuren of ramen even openstaan, zodat de hete lucht uit je auto kan. Zo moet je airco nadien minder hard werken. Let ook op dat je wanneer je de wagen verlaat, net zoals in de winter, alle stroomverbruikers uitschakelt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de radio, koelbox of het navigatiesysteem.

