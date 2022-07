De schietpartij van vrijdag gebeurde op de hoek van de Van Cortbeemdenlei en de Albert Bevernagelei in Deurne. Links: slachtoffer Ricardo Gordeau. — © rr, bfm, RR

DEURNE

Ze ontketenden tien jaar geleden een bloederige vendetta binnen de Nederlandse mocro-maffia, die aan tientallen grote drugscriminelen het leven heeft gekost. De voorbije jaren was het erg stil rond The Turtles, tot er vrijdagavond opnieuw Nederlands bloed vloeide in Antwerpen.