Amerikaanse voetbalsters winnen Gold Cup en plaatsen zich zo voor de Spelen

De Amerikaanse voetbalsters hebben zich maandag verzekerd van de continentale titel van Noord- en Midden-Amerika. De regerend wereldkampioen en titelverdediger versloeg in de finale van de Gold Cup in het Mexicaanse Monterrey olympisch kampioen Canada met 1-0. De Amerikaanse vrouwen plaatsten zich zo ook voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

De zege was een revanche voor de VS na de nederlaag tegen Canada in de halve finales van het olympisch voetbaltoernooi in Tokio. Canada zou uiteindelijk goud veroveren.

Alex Morgan maakte maandag in de 78e minuut vanop de penaltystip het enige doelpunt van de wedstrijd. De Verenigde Staten kregen de strafschop na een overtreding van de Canadese Allysha Chapman op Rose Lavelle. Morgan maakte haar 118e treffer voor de VS. Het is voor de VS de derde Gold Cup-titel op een rij.

Canada speelt in een play-off tegen Jamaica om het tweede ticket voor de Spelen van Parijs. De Jamaicaanse vrouwen hadden eerder op de dag Costa Rica verslagen in de strijd om het brons (1-0 n.v.).