Redder ziekenhuis in geslagen door heethoofden in Blaarmeersen: “We zijn radeloos”

Het was maandag druk in de Blaarmeersen. (archiefbeeld) — © David Van Hecke

Door de hoge temperaturen zochten maandag heel wat mensen verkoeling in de Blaarmeersen. “Rond 18 uur werd een toezichter van de glijbaan aangevallen door enkele bezoekers”, zegt Dirk Verbeelen van Farys. “Hij werd in elkaar geslagen en afgevoerd met de ambulance. Ook een collega kreeg klappen, maar is er minder erg aan toe.

Volgens het parket zijn er twee minderjarige verdachten uit Brussel opgepakt. Na verhoor mochten ze dinsdagnamiddag beschikken. Intussen loopt een onderzoek naar de identiteit van de overige verdachten.

Ook in juni, tijdens de vorige warme periode, was het onrustig op de Blaarmeersen. Als gevolg daarvan werd toen aan een persoon een plaatsverbod opgelegd. Voor Peter Wieme van het ACV is de maat vol. “We zijn radeloos”, zegt hij. “De redders doen hun job met hart en ziel, maar kunnen zich niet focussen op hun kerntaak. Iedereen die op of rond de Blaarmeersen werkt, van de sfeerbeheerders tot de Lijnchauffeurs, doen er alles aan om mensen in veilige omstandigheden te laten genieten. Maar telkens zijn het individuen die het verpesten.”

Het ACV vraagt dringend actie van de stad. “We hopen dat er vandaag een overleg komt. Je kan niet op elke vierkante meter politie zetten, dat weten we, maar veiligheid moet toch een prioriteit zijn.”

Vandaag wordt het nog warmer dan gisteren, maar Farys neemt geen bijzondere maatregelen. “Het gaat om een alleenstaand, spijtig incident”, zegt Verbeelen. “De rest van het personeel blijft er rustig onder. De redder ligt nog steeds in het ziekenhuis, zijn collega krijgt begeleiding.”