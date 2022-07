Na hitteslag op kamp mogen alle Chirokinderen ziekenhuis verlaten: “Ze verkeren in goede gezondheid na een rustige nacht”

Het gaat goed met de vijftien Chiromeisjes uit Hoogstraten, die afgelopen maandagavond onwel werden door de hitte tijdens hun kamp in Koekelare. Ze werden opgenomen in drie West-Vlaamse ziekenhuizen. De laatste vijf kunnen in de loop van vandaag - dinsdag - terug naar huis.

De hulpdiensten werden maandagavond massaal opgeroepen naar een kampterrein aan de Ichtegemstraat in Koekelare. Daar waren negentig Chiromeisjes en begeleiders op kamp van Chiro Sint-Lutgard uit Meerle, een deelgemeente van de Antwerpse stad Hoogstraten. Een aantal Chirokinderen waren onwel geworden door de hitte tijdens een fietsuitstap en rit op een bus van De Lijn vanuit Boudewijn Seapark bij Brugge naar Koekelare.

Het medisch interventieplan werd afgekondigd. In totaal werden vijftien kinderen tussen tien en twaalf jaar na een eerste controle van een MUG-team overgebracht naar drie ziekenhuizen in de buurt van de kampplaats in Koekelare. Alle kinderen vertoonden tekenen van hitteslag, maar waren niet in levensgevaar.

Het medisch interventieplan werd de avond zelf nog opgegeven, maar de brandweer, het Rode Kruis en een team van de psychosociale hulpverlening bleven ter plaatse voor begeleiding van de ouders en kinderen.

Tegen middernacht waren zo goed als alle kinderen vertrokken vanuit de kampplaats naar huis. Nog vijf kinderen bleven overnachten ter observatie in het ziekenhuis.

“De vijf kinderen die nog opgenomen zijn in het ziekenhuis, verkeren in goede gezondheid na een rustige nacht. Ze zullen allen het ziekenhuis mogen verlaten in de loop van de dag.” Dat bevestigde Kristof Louagie, communicatieambtenaar van hulpverleningszone Brandweer Westhoek, dinsdagvoormiddag.

Het kamp, dat begon op 11 juli, is intussen voor alle kinderen stopgezet.

“Leiding en kookouders zijn nog op de site en bespreken op dit moment het verdere plan van aanpak rond het afbreken en opruimen van het kamp”, zegt schepen Piet Van Bavel uit Hoogstraten (Hoogstraten Leeft), die vanuit zijn vakantieplaats in De Haan naar Koekelare trok om de hulpactie mee te coördineren.