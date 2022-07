Een van de meest bekroonde Iraanse cineasten moet zes jaar de cel in

De 62-jarige, een van de meest bekroonde Iraanse filmmakers, “werd in 2010 veroordeeld tot zes jaar gevangenis en is meegenomen naar de Evingevangenis (in het noordwesten van Teheran, nvdr.) om er zijn straf uit te zitten”, zei justitiewoordvoerder Massoud Setayeshi tijdens een persconferentie.

De cineast won in 2000 een Gouden Leeuw in Venetië voor ‘Dayereh’ (‘De cirkel’) en in 2018 de scenarioprijs in Cannes voor ‘Se rokh’ (‘Drie gezichten’), drie jaar na zijn Gouden Beer in Berlijn voor ‘Taxi Teheran’.

“Propaganda tegen het regime”

Panahi, een dissidente kunstenaar, werd in 2010 opgepakt en veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en een verbod van twintig jaar om films te maken of te schrijven, te reizen of zelfs maar met de media te spreken. Hij bleef echter in Iran wonen en werken.

Hij werd veroordeeld vanwege “propaganda tegen het regime” nadat hij in 2009 de protestbeweging tegen de herverkiezing van de ultraconservatieve Mahmoud Ahmadinejad als president van de Iraanse Republiek had gesteund. In 2010 werd hij twee maanden vastgehouden en leefde hij onder een regime van voorwaardelijke vrijlating dat op elk moment kon worden ingetrokken.

Op 11 juli werd Panahi opgepakt bij zijn aankomst op het parket van Teheran, waar hij de zaak van een andere bekroonde regisseur, Mohammad Rasoulof, kwam volgen. Die laatste wordt sinds 8 juli samen met zijn collega Mostafa Aleahmad vastgehouden. De filmmakers hadden eind mei in een open brief de arrestatie van verscheidene van hun collega’s en de repressie tegen betogers in Iran aan de kaak gesteld.