Busongeval in Egypte eist 22 levens

Busongevallen zijn helaas schering en inslag in Egypte (archiefbeeld). — © EPA

Minstens 22 mensen zijn om het leven gekomen en 33 gewond geraakt toen hun bus tegen een aan de kant geparkeerde vrachtwagen botste in het midden van Egypte. Dat heeft het gouvernement Minya, waar het ongeval plaatsvond, dinsdag gemeld.

“De chauffeur van de vrachtwagen was gestopt aan de kant van de weg om een band te vervangen toen hij van achteren werd aangereden door de bus” met ongeveer 50 passagiers aan boord, zei het gouvernement. Minya ligt ongeveer 300 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caïro.

Verkeersongevallen komen vaak voor in Egypte. De wegen zijn er slecht onderhouden en de verkeersregels worden amper nageleefd. Officieel kwamen in 2020 in het 103 miljoen inwoners tellende land, met de grootste bevolking van de Arabische wereld, 7.000 personen om bij verkeersongevallen.