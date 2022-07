Anderlecht haalt slag thuis en huurt Wolverhampton-spits Fabio Silva

De huurovereenkomst werd uitgerekend op Fabio Silva’s twintigste verjaardag aangekondigd. De Portugese aanvaller, die opgeleid werd bij Benfica en Porto, werd voor die laatste club de jongste speler ooit in de competitie en Europees. Tot dusver speelde hij 62 wedstrijden voor Wolverhampton, waarin hij goed was voor vier goals en zes assists. De 40 miljoen euro die de Premier League-club voor hem betaalde, is nog steeds een clubrecord.

“Fabio staat bekend als één van de meest getalenteerde spitsen van zijn generatie in Europa”, zegt CEO Peter Verbeke op de website van Anderlecht. “Hij combineert fysieke intensiteit en grinta met scorend vermogen. Hoewel hij nog maar net 20 jaar is geworden, heeft hij toch al 2 jaar ervaring in de Premier League. De komst van Fabio is belangrijk omdat we heel veel wedstrijden op korte termijn moeten afwerken én omdat we op 3 fronten willen strijden.”

LEES OOK. Ze vergeleken hem met Cristiano Ronaldo en op zijn 18de was hij al 40 miljoen waard: wie is Anderlecht-spits Fabio Silva?