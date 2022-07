25-jarige verdachte opgepakt voor fatale duw aan Hakim (53) in het water na Gentse Feesten

In Nederland is een verdachte opgepakt voor de dood van een 53-jarige Hakim Mutyaba die in de nacht van zaterdag op zondag in Gent in het water werd geduwd. Een tweede verdachte wordt nog altijd opgespoord.

LEES OOK. “Vader van twee kinderen in water gooien, dat is geen grap”: familie van man die uit water werd gehaald bij Gentse Feesten reageert (+)

De 53-jarige Hakim wandelde in de nacht van zaterdag op zondag samen met enkele mannen langs de Ferdinand Lousbergskaai. Ze kwamen uit de richting van de Gentse Feesten in de binnenstad, zo was te zien op camerabeelden. Maar op de brug aan het begin van de Kasteellaan ontspoorde de wandeling en begonnen twee mannen elkaar op te jutten.

Volgens een ooggetuige waren ze elkaar aan het uitdagen of ze het slachtoffer in het water durfden te duwen. Ze grepen hem daarop vast en gooiden hem als “grap” in het water. De man kwam niet meer boven en overleed uiteindelijk ter plaatse. De twee verdachten sloegen meteen op de vlucht.

De hulpdiensten werden rond 8 uur verwittigd, kwamen snel ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar tevergeefs: de man overleed ter plaatse.

Ondertussen werd al één verdachte opgepakt: in Nederland werd een 25-jarige gearresteerd en verhoord. Zijn uitlevering aan ons land werd al aangevraagd. De tweede verdachte wordt nog altijd actief opgespoord.